Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 15 | 25

Un incidente sulla regionale Nettunense ha provocato rallentamenti tra via dei Giardini e via Genio Civile, direzione Anzio, a causa di un veicolo in panne. Intanto, sulla via Litoranea, si registrano code per traffico intenso a Torvaianica, mentre sulla via del Mare si formano ingorghi verso Ostia Antica. I disagi si sovrappongono alle restrizioni della domenica ecologica, che blocca i veicoli privati dalle 16 alle 19, in vista della partita allo stadio Olimpico.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla regionale Nettunense che crea tra via dei Giardini e via genio civile in direzione Anzio ci spostiamo su via Litoranea fila in questo caso per traffico intenso all'altezza di Torvaianica nei due sensi di marcia è sempre per traffico per chi viaggia verso Ostia sulla via del mare code all'altezza di Ostia Antica Cambiamo argomento oggi penultimo appuntamento della stagione con la domenica ecologica stop ai veicoli privati all'interno della fascia verde il divieto sarà in vigore dalle 16 alle 19 per agevolare gli spostamenti in previsione della partita Roma Cremonese in programma allo stadio Olimpico alle ore 20:45 la notizia in dettaglio sul nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 15:25Roma rallenta di nuovo nel primo pomeriggio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 07:25Un incidente sull'autostrada A1 tra Colleferro e Anagni ha causato rallentamenti, coinvolgendo due auto e occupando la corsia di emergenza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 09:40; Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19:10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati delle relazioni di Altan infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura è risolto L'incidente ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

Agenda mobilità Roma 21-22 febbraio 2026: le principali modifiche alla viabilità della Capitale tra lavori e limitazioni, per organizzare al meglio i propri spostamenti - facebook.com facebook

#atac #roma #viabilità potature sulla Gianicolense, navette sostitutive sulla linea 8 e deviazioni per otto linee bus x.com