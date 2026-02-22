Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 13 | 25

Un incidente sulla Roma-Fiumicino ha causato lunghe code tra via della Pisana e l’aeroporto, mentre un’altra collisione ha rallentato il traffico sul raccordo anulare tra Prenestina e Tiburtina. La situazione si aggrava anche sulla Nomentana, tra Sant'Alessandro e via della Cesarina. Questa sera, lo stadio Olimpico ospita la partita Roma-Cremonese e le modifiche alla viabilità potrebbero peggiorare la circolazione. Gli automobilisti devono prestare attenzione alle condizioni del manto stradale e rispettare le nuove norme sui pneumatici invernali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla stazione di attuale infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente causa cose tra Prenestina e Tiburtina più avanti un altro incidente provoca code tra via della Pisana e la Roma Fiumicino mi interna risolto un incidente avvenuto in precedenza permangono rallentamenti per traffico intenso tra la puntina più avanti con la tratti tra Roma Teramo e Ardeatina andiamo sulla Nomentana per incidente si sta in fila tra Sant'Alessandro e via della Cesarina li spostiamo sulla Cristoforo Colombo si sta in coda per traffico intenso tra via di Mezzocammino di Malafede verso Ostia è sempre perciò se sulla via del mare fila al Raccordo Anulare bitinia in chiusura gli eventi questa sera lo stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 si disputa l'incontro di calcio Roma Cremonese valevole per la 26esima giornata di Serie A Come di consueto attive modifiche alla viabilità nella zona dell' impianto sportivo già diverse ore prima del Fischio d'inizio Daniele serioasa l'infomobilità è tutto ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tra può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 13:25La viabilità a Roma si complica di nuovo.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 13:25Astral infomobilità segnala che questa mattina la A1 Roma-Napoli è stata riaperta dopo il rimozione di un mezzo pesante che aveva causato blocchi tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 09:40; Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19:10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati delle relazioni di Altan infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura è risolto L'incidente ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

Agenda mobilità Roma 21-22 febbraio 2026: le principali modifiche alla viabilità della Capitale tra lavori e limitazioni, per organizzare al meglio i propri spostamenti - facebook.com facebook

#atac #roma #viabilità potature sulla Gianicolense, navette sostitutive sulla linea 8 e deviazioni per otto linee bus x.com