Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 12 | 25

Un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare ha causato code tra Laurentina e Pontina. Il traffico intenso si estende anche tra Casilina e Ardeatina, rallentando i flussi nelle zone circostanti. Sul grande raccordo, l’uscita di Vicovaro sulla A24 Roma Teramo registra rallentamenti in entrambe le direzioni. La Pontina, invece, presenta rallentamenti tra Spinaceto e Pratica di Mare. La domenica ecologica limita l’uso di veicoli privati, influenzando la circolazione.

Partiamo dalla carreggiata interna del raccordo anulare per incidente tra Laurentina e Pontina a seguire così attratti per traffico intenso tra Casilina e Ardeatina ci spostiamo sulla A24 Roma Teramo dove segnaliamo la presenza di traffico intenso in uscita allo svincolo di Vicovaro Ma per chi proviene da Roma sulla statale Pontina si rallenta tra Spinaceto e via di Pratica verso Latina am argomento oggi penultimo appuntamento della stagione con la domenica ecologica stop ai veicoli privati all'interno della fascia verde il divieto già attivo fino alle ore 12:30 sarà poi in vigore questo pomeriggio dalle 16 alle 19 per agevolare gli spostamenti in previsione della partita Roma Cremonese in programma allo stadio Olimpico alle ore 20:45

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 12:25Questa mattina sulla A1 Roma-Napoli il traffico scorre senza problemi.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 07:25Un incidente sull'autostrada A1 tra Colleferro e Anagni ha causato rallentamenti, coinvolgendo due auto e occupando la corsia di emergenza.

