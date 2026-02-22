Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 10 | 25

Un incidente ha causato rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma, provocando code tra Ardeatina e Appia. Il traffico intenso tra le uscite di Anagnina e Roma Sud si è allentato solo in parte. Nel frattempo, si registra un aumento del traffico in vista delle restrizioni della domenica ecologica, che limita i veicoli privati nelle fasce orarie diurne e serali. La situazione resta sotto stretta osservazione, con aggiornamenti disponibili sul sito infomobilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati delle relazioni di Altan infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura è risolto L'incidente è avvenuto in precedenza la carreggiata esterna del raccordo anulare traffico l'umido scorrevole tra Ardeatina Appia davanti si allenta per traffico intenso tra Anagnina e diramazione Roma sud è Margot mento oggi penultimo appuntamento della stagione con la domenica ecologica stop ai veicoli privati all'interno della fascia verde il divieto sarà attivo in diversi momenti della giornata Il primo dalle ore 730 alle 12:30 il secondo questo pomeriggio dalle 16 alle 19 per agevolare risposta in previsione della partita Roma Cremonese in programma allo stadio Olimpico alle ore 20:45 notizie in dettaglio sul nostro sito infomobilità punto spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 10:25Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 07:25Un incidente sull'autostrada A1 tra Colleferro e Anagni ha causato rallentamenti, coinvolgendo due auto e occupando la corsia di emergenza.

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento è scorrevole

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

Agenda mobilità Roma 21-22 febbraio 2026: le principali modifiche alla viabilità della Capitale tra lavori e limitazioni, per organizzare al meglio i propri spostamenti - facebook.com facebook

#atac #roma #viabilità potature sulla Gianicolense, navette sostitutive sulla linea 8 e deviazioni per otto linee bus x.com