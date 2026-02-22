Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 09 | 25

Un incidente ha causato code sul raccordo anulare in carreggiata esterna, rallentando il traffico tra Ardeatina e Appia. Questa mattina, in zona Esquilino, si svolge una manifestazione con corteo che interessa via Principe Eugenio, viale Alessandro Manzoni e via Ponte Verde, con chiusure temporanee al traffico dalle 10:30 alle 12. In serata, l’area intorno allo Stadio Olimpico si prepara per la partita di calcio tra Roma e Cremonese, con modifiche alla viabilità già in atto.

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento è scorrevole Sulla maggior parte delle strade e autostrade della Regione ad eccezione del raccordo anulare in carreggiata esterna dove segnaliamo un incidente che provoca code tra Ardeatina e Appia la mia argomento questa mattina in zona esquilino è in programma una manifestazione con corteo con partenza e arrivo su piazza Vittorio il percorso interesserà via Principe Eugenio viale Alessandro Manzoni e via Ponte Verde dalle ore 10:30 alle ore 12 previste temporanea chiusura al traffico e divieti e limitazioni di percorso per linee del trasporto pubblico in chiusura questa sera allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 si disputerà l'incontro di calcio Roma Cremonese valevole per la 26esima giornata di Serie A Come di consueto ha le modifiche alla viabilità nella zona dell' impianto sportivo già diverse ore prima del Fischio d'inizio Daniele Siri al mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 09:25#Roma-Via La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 09:25Da questa mattina, il traffico sulla maggior parte delle strade di Roma e del Lazio scorre senza grossi problemi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 09:40; Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 15:25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 19:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per i rilievi a seguito di un incidente è ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

Agenda mobilità Roma 21-22 febbraio 2026: le principali modifiche alla viabilità della Capitale tra lavori e limitazioni, per organizzare al meglio i propri spostamenti - facebook.com facebook

#atac #roma #viabilità potature sulla Gianicolense, navette sostitutive sulla linea 8 e deviazioni per otto linee bus x.com