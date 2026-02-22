Via Montepellegrino nel degrado | Dove sono finiti gli spazzini?

Via Montepellegrino si presenta in condizioni di degrado, con rifiuti accumulati nei pressi dei cassonetti. La causa principale sembra essere l'assenza di operatori ecologici nelle ultime settimane. I residenti si lamentano della mancanza di nettezza e del cattivo odore che si respira nella zona. La situazione evidenzia una gestione poco efficace dei servizi di raccolta rifiuti, mentre i cittadini aspettano risposte concrete. La domanda resta: quando interverranno le autorità competenti?

Mi chiedo già da tanto tempo dove siano finiti gli operatori ecologici deputati alla pulizia dei marciapiedi. Che si siano estinti? Intanto via Montepellegrino, piazza Generale Cascino e via Ammiraglio Rizzo restano nel degrado più assoluto ed è davvero triste pensare che proprio in zona c'è l'albergo Astoria Palace che ospita molti turisti stranieri: che idea si faranno della nostra città? Quell'anziano invalido aggredito da un gruppetto di ragazzini: "Perché nessuno interviene davvero?" . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

