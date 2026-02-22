Via Appia | 13 comuni un’antica rotta riaccende il turismo nel Lazio

La ristrutturazione di un tratto della Via Appia ha preso il via per valorizzare il patrimonio storico e attrarre visitatori. La decisione deriva dalla volontà di promuovere il turismo locale e di incentivare le attività commerciali nelle comunità coinvolte. Vari enti pubblici e associazioni collaborano per migliorare i percorsi e le segnaletiche, rendendo più accessibile l’antica strada. Le iniziative puntano a rivitalizzare l’area e a coinvolgere le comunità locali nel progetto.

La Via Appia Rinasce: Latina Scommette su Turismo Integrato e Valorizzazione del Territorio. La provincia di Latina punta a rilanciare un tratto significativo della via Appia, la celebre Regina Viarum, attraverso un'ambiziosa strategia di turismo integrato. L'iniziativa, coordinata dal presidente della provincia Gerardo Stefanelli, mira a valorizzare il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico del territorio pontino, attirando un flusso crescente di visitatori, in particolare provenienti dal Nord Europa e dai paesi francofoni. Il progetto si basa su un protocollo d'intesa con tredici comuni, un elemento chiave per la sua riuscita e per la gestione coordinata delle risorse locali.