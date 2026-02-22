Claudia Eccher critica l’Associazione nazionale magistrati, affermando che mira a intimidire gli elettori. La sua opinione deriva dalla campagna di comunicazione che, secondo lei, cerca di influenzare la decisione dei cittadini sul referendum sulla giustizia. Eccher sottolinea che le mosse dell’Anm mirano a spaventare chi sostiene il cambiamento. La discussione si concentra sulle strategie usate per convincere l’opinione pubblica in vista del voto.

Premessa: l’intervista con Claudia Eccher, avvocata, componente laica del Csm in quota centrodestra, socia fondatrice del Comitato Sì Riforma per il referendum sulla giustizia, era fissata già da tempo. Però, nel frattempo, in una maniera che lei stessa definisce "inattesa", pochi giorni fa proprio il Consiglio superiore della magistratura è diventato suo malgrado protagonista della campagna referendaria. In maniera inattesa, come imprevedibile è stata la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al plenum del Csm. E quindi anche l’intervista ha cambiato in parte direzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Referendum: radicali in campo per il sì. Ecco il “Comitato Pannella Sciascia Tortora”. E denunciano lo spot dell’AnmIl Comitato Pannella Sciascia Tortora si schiera a favore del sì nel referendum, sostenendo l'importanza di un voto consapevole.

Anm e finanziatori del comitato per il No, il ministero vuole chiarezza. Parodi si difende, la sinistra dà di mattoIl ministero della Giustizia ha deciso di approfondire le fonti di finanziamento del Comitato per il No, sospettando possibili irregolarità.

Referendum giustizia, Grosso (Comitato No): La politica con la riforma vuole evitare disturbi

Argomenti discussi: Verso il referendum. Eccher (Comitato per il Sì): L’Anm vuole spaventare; Referendum giustizia, il Csm e il timore della delegittimazione. La difesa di Pinelli (eletto dal centrodestra); In tribunale a Trento un manifesto per votare ''No'' al referendum? Eccher: ''Gravissimo, non è luogo di propaganda politica ma di garanzia dei diritti dei cittadini''; FUTURI COMUNI * REFERENDUM COSTITUZIONALE: LE RAGIONI DEL SÌ CON CIRILLO - ECCHER - HALLISSEY - CONCIA - CRAXI, A TRENTO IL 20/2 ORE 18.00.

