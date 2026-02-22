Verso il quinto anno di guerra nell’Ucraina sempre più sola

Il conflitto in Ucraina si avvicina al suo quinto anno, dopo l'inizio improvviso nel febbraio 2022 che ha sorpreso molte persone. Le tensioni crescono e il paese si trova sempre più isolato sul piano internazionale. Le città colpite continuano a subire danni, mentre la popolazione affronta una crisi umanitaria crescente. La guerra ha portato a una serie di sfide quotidiane, con molte famiglie costrette a lasciare le proprie case. La situazione resta difficile e in evoluzione.

La guerra è iniziata con un boato. All’alba del 24 febbraio 2022 a Kiev nessuno capiva cosa stesse succedendo, poche ore dopo i negozianti già si affrettavano a prendere le cose più preziose e a sbarrare i locali e chi poteva fuggiva a ovest con la macchina stracarica. Chi non poteva era già in fila davanti ai pochi negozi rimasti aperti. File che con l’arrivo delle notizie dall’est si sono allungate. I carri armati hanno passato il confine a Kharkiv, nel Donbass e a sud dalla Crimea. Nel giro di pochi giorni molte città sono cadute, ma l’aeroporto di Gostomel, a nord-ovest di Kiev, no. I reparti speciali ucraini erano stati avvertiti – forse dai britannici – aspettavano gli spetsnaz russi e ne hanno fatto strage. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Meloni verso il 2026 ancora divisa tra Usa e Ue: la questione ucraina è sempre più divisivaNel 2025, la situazione internazionale ha mantenuto alta tensione, con un cessate il fuoco in Gaza e un conflitto ancora attivo in Ucraina.

La vera ragione dietro la guerra in Ucraina che nessuno ti racconta

