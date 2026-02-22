Verona saluta le Olimpiadi | stelle musica e futuro di Milano-Cortina

Verona accoglie con entusiasmo l’addio delle Olimpiadi, dopo settimane di eventi e festeggiamenti. La città ha organizzato una cerimonia di chiusura con musica dal vivo e spettacoli, attirando tanti spettatori. Le autorità locali hanno annunciato piani per sviluppi futuri legati alla candidatura di Milano-Cortina 2026. La piazza principale si riempie di luci e colori, mentre i cittadini si preparano a vivere il prossimo grande appuntamento.

Verona si illumina per l’addio olimpico: una cerimonia di chiusura in diretta e le prospettive per il futuro di Milano-Cortina 2026. L’Arena di Verona è pronta ad accogliere il gran finale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 con una cerimonia di chiusura che promette di essere uno spettacolo indimenticabile. L’evento, in diretta questa sera, 22 febbraio 2026, a partire dalle ore 20:00, segnerà la fine dei Giochi e sarà trasmesso in chiaro sui canali Rai, in streaming su RaiPlay, e sulle piattaforme HBO Max e discovery+, con la possibilità di seguire la competizione anche su Eurosport tramite DAZN. 🔗 Leggi su Ameve.eu Cerimonie per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: cambia la viabilità in centro a VeronaVerona si appresta ad accogliere le cerimonie ufficiali delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, portando modifiche alla viabilità nel centro città. Leggi anche: Verona si veste con i cinque cerchi per le Olimpiadi: arrivano i primi simboli di Milano Cortina 2026 Promo Rai Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Verona, fervono i lavori in vista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi; Olimpiadi Milano Cortina, il container Vivo Bene Experience approda a Verona; Olimpiadi 2026, l'Arena di Verona si prepara per la cerimonia di chiusura; Olimpiadi, il container Vivo Bene Experience approda a Verona per la cerimonia di chiusura. Arena di Verona, chiusura Olimpiadi Milano-Cortina 2026Verona si prepara a ospitare la cerimonia di chiusura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano?Cortina 2026. L’evento, in programma all’ Arena di Verona, trasformerà l’antico anfiteatro in un ... it.blastingnews.com VERONA | CERIMONIA CHIUSURA OLIMPIADI, I VERONESI: «ORGOGLIO PER LA CITTA’» COMMERCIANTI SODD…21/02/2026 VERONA – Veronesi felici per il ruolo della città in queste olimpiadi si preparano a vivere l’evento della cerimonia di chiusura. In piazza Bra e all’Arena ormai tutto è pronto || Un’ultima ... antennatre.medianordest.it Milano Cortina sui social: le interazioni, i follower e 5 storie di successo al femminile - facebook.com facebook Ultimo giorno per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Un bilancio per il Trentino. Alle 20.30 la cerimonia di chiusura in diretta su @Rai1 e @RaiPlay . x.com