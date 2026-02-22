Verona saluta le Olimpiadi | Bolle e Ponte accendono la festa finale

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si tiene all’Arena di Verona, dove Bolle e Ponte accendono la festa finale. La manifestazione celebra il successo dei giochi, coinvolgendo migliaia di spettatori e appassionati. Il ricordo di imprese sportive e momenti emozionanti si mescola con l’atmosfera di festa. La città di Verona si prepara a salutare ufficialmente questa edizione dei Giochi, che ha lasciato un segno importante.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 giungono al termine con una suggestiva cerimonia di chiusura all’Arena di Verona. La serata, intitolata Beauty in action, vede protagonisti il celebre dj torinese Gabry Ponte e l’étoile Roberto Bolle, vent’anni dopo la sua apparizione a Torino 2006. La manifestazione sportiva si concluderà con la sfilata degli atleti, lo spegnimento della fiamma olimpica e il passaggio di consegne alla Francia, designata per ospitare i Giochi del 2030. La cerimonia di chiusura, in programma per la serata di oggi, domenica 22 febbraio, trasformerà l’Arena di Verona in un palcoscenico di celebrazione, unendo sport, arte e cultura italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Biglietti da 950 a 8.000 euro per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: all’Arena di Verona con Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry PonteI biglietti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 costano tra 950 e 8.

Verona saluta le Olimpiadi: stelle, musica e futuro di Milano-CortinaVerona accoglie con entusiasmo l’addio delle Olimpiadi, dopo settimane di eventi e festeggiamenti.

Milano Cortina 2026, il sipario cala a Verona: l’Arena saluta le Olimpiadi InvernaliIl fuoco olimpico si spegne nel cuore di Verona. Questa sera, domenica 22 febbraio, a partire dalle ore 20, l’Arena diventa il centro simbolico del mondo sportivo con la cerimonia di chiusura dei Gioc ... laprovinciadivarese.it

Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali si tiene a Verona e non a Milano o CortinaPerché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 si tiene a Verona e non a Milano o Cortina d'Ampezzo: anticipazioni sulla manifestazione ... fanpage.it

Dopo la débâcle della Rai a San Siro, Milano-Cortina saluta il mondo dall’Arena di Verona. In tv torna Bulbarelli, estromesso dall’apertura per colpa del Colle. Opera, jazz, balletto e dance, i Vip non si contano: López Moreno, Fresu, Bolle e Gabry Ponte. - facebook.com facebook

