Verissimo Rita De Crescenzo parla dell’accoltellamento al figlio

Rita De Crescenzo ha raccontato a Verissimo come un episodio di violenza abbia coinvolto suo figlio Kekko, causandole grande preoccupazione. La conduttrice ha anche condiviso dettagli sul suo passato di dipendenza da cocaina, sottolineando il dolore e le sfide affrontate. La sua testimonianza mette in luce il percorso di rinascita e le difficoltà di una madre che lotta per proteggere la famiglia. La storia si intreccia con le sue esperienze personali e le difficoltà quotidiane.

A Verissimo per la prima volta Rita De Crescenzo dove ha parlato dell'accoltellamento a suo figlio Kekko e del suo passato in quanto dipendente da cocaina Lo scorso 17 febbraio Rita De Crescenzo è stata chiamata nella notte: suo figlio è stato accoltellato a Napoli. Oggi è stata ospite a Verissimo dove ha raccontato a Silvia Toffanin cos’è accaduto. Con l’occasione ha parlato anche cosa gli è accaduto nel passato: dalla gravidanza ai 12 anni, alla violenza subita alla tossicodipendenza. Rita De Crescenzo ha raccontato tutto con il sorriso, davanti una Silvia Toffanin sempre più sconvolta da quante ne avesse passate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Napoli, il figlio dell'influencer Rita De Crescenzo vittima di un agguatoNel quartiere Montesanto di Napoli, il figlio dell'influencer Rita De Crescenzo è stato ferito in un agguato, probabilmente a causa di una lite tra gruppi di giovani.

Verissimo: Rita De Crescenzo, Noemi, Al Bano e di nuovo Evelina Sgarbi tra gli ospitiRita De Crescenzo, Noemi, Al Bano ed Evelina Sgarbi sono gli ospiti di questa settimana a Verissimo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi è Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana ospite a Verissimo; Chi è Rita De Crescenzo e perché sarà a ‘Verissimo’; Verissimo, gli ospiti del 21 e 22 febbraio, da Noemi a Rita De Crescenzo; Verissimo: Rita De Crescenzo ospite questo fine settimana!.

Chi è Rita De Crescenzo e perché sarà a ‘Verissimo’Milano, 20 febbraio 2026 – È una star sui social (in particolare su TikTok) e da qualche tempo frequenta anche gli ambienti televisivi: si tratta di Rita De Crescenzo, l’influencer napoletana che dome ... quotidiano.net

Chi sono i genitori di Rita De Crescenzo?/ Ho caricato la salma di mio padre su un taxiGenitori Rita De Crescenzo, chi sono: Dopo la morte di mio padre ho puntato una pistola giocattolo a una guardia ... ilsussidiario.net

Le parole di Rita De Crescenzo a #Verissimo sul periodo della tossicodipendenza: “Mio figlio Francesco cucinava per me e mi imboccava”. - facebook.com facebook

#Verissimo: Rita De Crescenzo, Noemi, Al Bano e di nuovo Evelina Sgarbi tra gli ospiti Silvia Toffanin ritrova Vincenzo De Lucia. Ecco tutti gli ospiti del weekend x.com