Verissimo Rita De Crescenzo in lacrime | Mi sento in colpa

Rita De Crescenzo si è commossa durante un'intervista, affermando di sentirsi in colpa per aver fatto vivere ai suoi figli le difficoltà che ha affrontato. La showgirl ha spiegato di desiderare di proteggerli da esperienze dolorose, ricordando le sfide personali che ha superato nel passato. Le sue parole hanno toccato il pubblico presente in studio, mentre si asciugava le lacrime. La conversazione si è concentrata sul rapporto tra madre e figli in momenti di difficoltà.

"Mi sento in colpa per quello che ho fatto passare loro. Non voglio che vivano quello che ho vissuto io": Rita De Crescenzo lo ha detto in lacrime nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando dei figli. Alle sue spalle un passato difficile: 30 anni di tossicodipendenza, una mamma schizofrenica, due anni di carcere e tre figli cresciuti con difficoltà. Sulla sua infanzia, l'influencer molto seguita soprattutto su TikTok ha raccontato: "Non avevo nessuno che si prendeva cura di me. Mia madre era malata, soffriva di schizofrenia, di disturbo ossessivo-compulsivo e trascorreva molto tempo nelle cliniche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

RT @GiovanniSalzan: A Napoli brucia un teatro, muore Angela Luce ma Verissimo invita Rita De Crescenzo. La città non merita questo tipo di… x.com