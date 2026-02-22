Verissimo Evelina Sgarbi sul padre | C’è qualcosa di grave che stanno nascondendo

Evelina Sgarbi ha accusato che le condizioni di salute del padre sono state nascoste dietro false rassicurazioni. La donna ha contestato il modo in cui vengono gestiti i trattamenti medici, affermando di non riconoscere le cure ufficiali. Ha anche evidenziato di aver richiesto la revoca del perito, sospettando che ci sia qualcosa di nascosto. La sua dichiarazione solleva dubbi sulla trasparenza delle informazioni diffuse sulla salute del genitore. La vicenda resta aperta e suscita molte domande.

Evelina Sgarbi è tornata a parlare a Verissimo delle condizioni salutari del padre, dopo aver chiesto la revoca del perito: "Dicono di averlo curato bene ma a me non sembra" Oggi a Verissimo Evelina Sgarbi è tornata a parlare di suo padre, del loro legame e della situazione che hanno, per la quale stanno discutendo in tribunale. Lei ha chiesto la revoca del perito recentemente perché reputa che la diagnosi che è stata fatta non sia idonea. A Verissimo, infatti, Evelina ha detto: “L’incontro con i periti è stata una farsa, sono stufa certe volte, già uno psicologo non andava bene, ma come fa a visitarlo senza cartelle cliniche, è tutto ridicolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Evelina Sgarbi e la battaglia per suo padre: «C’è qualcosa di grave sotto, e io non posso far finta di niente»Evelina Sgarbi ha ripercorso le sfide legate alle condizioni di salute di suo padre, Vittorio Sgarbi.

Evelina Sgarbi non molla: «Da domani cercheremo informazioni sul patrimonio di mio padre. Finiamola con la favoletta della fidanzata innamorata»Evelina Sgarbi ha annunciato che da domani inizierà a cercare dettagli sul patrimonio di suo padre, Vittorio Sgarbi.

