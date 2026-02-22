Verissimo Andreas Muller | Ho perso la testa

Andreas Muller afferma di aver perso la testa a causa delle difficoltà personali affrontate di recente. La sua testimonianza rivela che, grazie al sostegno della moglie Veronica Peparini e delle gemelle Ginevra e Penelope, ha imparato a controllare i momenti più bui. Durante l'intervista a Verissimo, il ballerino ha raccontato come il supporto familiare gli abbia permesso di affrontare le sfide emotive. Muller si dice grato per questa trasformazione, che ha portato nuove consapevolezze nella sua vita.

"Grazie a loro ho imparato a gestire i miei lati bui": il ballerino Andreas Muller, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale5, ha parlato così della moglie Veronica Peparini e delle piccole gemelle Ginevra e Penelope. "Ho talmente tanto che tutto il resto può essere solo un plus in quello che già ho. Mi rendo conto che il tempo oggi lo misuro con le mie figlie. Quando ci sto, spengo il telefono, spengo tutto", ha raccontato. Dopodiché si è definito un papà "possessivo, ho perso la testa". Sul futuro professionale, invece, ha ammesso: "Mi manca molto ballare. Se ci sarà un’occasione per cui sento le farfalle nello stomaco, sarò il primo a rimettersi in gioco". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Verissimo, Andreas Muller sugli sfoghi sui social: "Meglio mostrarsi per quel che si è"

"Con mio fratello disabile non avevo rapporto, lo ritenevo diverso e lo ignoravo": le parole di Andreas Muller a "Verissimo"

