Ventenne aggredisce la madre e si getta in mare | trovato morto al porto

Una tragedia familiare si è consumata tra Pollenza (Macerata) e Civitanova Marche (Macerata), dove un giovane di vent’anni è stato trovato senza vita dopo essersi lanciato in mare. Il corpo è stato recuperato intorno alle 12 nello specchio d’acqua antistante il porto, al termine di ore di ricerche serrate. La vicenda ha scosso due comunità, già provate dalla violenta aggressione avvenuta poche ore prima all’interno dell’abitazione di famiglia. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, avrebbe colpito la madre con estrema brutalità al culmine di una lite scoppiata venerdì sera. Dopo l’aggressione, si è allontanato in auto dirigendosi verso la costa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

