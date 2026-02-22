Varese riscossa a Romentino | difesa in crisi attacco all’esame

Varese affronta Romentino dopo aver subito una sconfitta in casa, causata da una difesa disorganizzata che ha permesso troppi gol. La squadra cerca di risollevarsi in trasferta, puntando su un attacco più efficace e su una maggiore compattezza in difesa. La partita di oggi rappresenta un’opportunità per migliorare il rendimento e confermare le ambizioni in campionato. I giocatori sono determinati a reagire e dimostrare il loro valore.

Varese alla ricerca di riscatto a Romentino dopo la battuta d'arresto casalinga. La trasferta di oggi, 22 febbraio 2026, a Romentino, rappresenta per il Varese Football Club un'occasione cruciale per ritrovare la vittoria e consolidare il proprio posizionamento nel campionato di Serie D. La squadra biancorossa scende in campo dopo una recente sconfitta casalinga contro il Ligorna, un risultato che ha inevitabilmente lasciato il segno e che ora richiede una reazione immediata. L'incontro contro la NovaRomentin, attualmente ultima in classifica, si preannuncia quindi particolarmente importante per il morale e per la classifica.