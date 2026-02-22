vanoli prepara la formazione da tre punti solomon ed harrison stanno sulla fascia

Vanoli sceglie la formazione da tre punti perché ha bisogno di vincere il derby contro il Pisa. Solomon e Harrison occupano le fasce, puntando sulla loro velocità. La principale incognita riguarda Gudmundsson, che ancora fatica a recuperare dalla distorsione alla caviglia. Il tecnico deciderà solo all'ultimo momento se inserirlo, considerando la sua condizione fisica. La giornata di oggi sarà decisiva per definire gli ultimi dettagli della squadra.

L’unico vero dubbio di Paolo Vanoli sulla formazione che domani pomeriggio affronterà il Pisa nel derby forse più delicato di quasi cento anni di storia viola riguarda Albert Gudmundsson: il numero 10 viola ancora non ha del tutto smaltito i problemi alla caviglia accusati ormai due settimane fa contro il Torino e dunque resterà in forse fino a oggi, giorno di rifinitura. I test fatti sulla zona in cui l’ex Genoa si era infortunato hanno dato un riscontro positivo ma ancora il calciatore avverte dolore quando prova ad aumentare i carichi di lavoro. E dal momento che l’islandese è un elemento che ha una soglia del fastidio piuttosto alta, tutto lascia pensare che il guaio accusato nel match contro i granata sia stato di non poco conto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

