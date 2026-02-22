Vangelo del 22 febbraio 2026 | Gesù è tentato nel deserto

Il Vangelo del 22 febbraio 2026 racconta come Gesù sia stato tentato nel deserto, subito dopo il suo battesimo. La causa di questa prova deriva dalla sua missione di diffondere il messaggio di salvezza. Gesù affronta tre tentazioni che mettono alla prova la sua fede e determinazione. La narrazione rivela come resista alle seduzioni del diavolo con fermezza e fede. Questa storia invita a riflettere sulla forza interiore necessaria per affrontare le difficoltà quotidiane.

Meditiamo il Vangelo del 22 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questa prima domenica di Quaresima, il Vangelo ci mostra come Gesù sia tentato nel deserto. Il tentatore le prova tutte, pur di farlo cadere ma il Signore è radicato nella fedeltà e nella fiducia. In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Vangelo del giorno – dom 22 feb 2026 | VIVI DA VINCITORE NEL DESERTO - Mt 4,1-11

