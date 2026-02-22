Van Bommel | Questo stadio è impressionante Per me è stato un onore giocare qui

Mark van Bommel, ex calciatore rossonero, ha commentato che lo stadio Giuseppe Meazza lo ha impressionato profondamente, sottolineando anche quanto fosse un onore giocare in quella cornice. La sua visita si è verificata prima di una partita di Serie A tra Milan e Parma, che si giocherà alle 18:00. Van Bommel ha ricordato il fascino dell’impianto e la passione dei tifosi, mostrando entusiasmo per l’appuntamento di oggi.

Mark van Bommel, ex giocatore rossonero, ha parlato a 'MilanTV' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Questo stadio è impressionante. Per me è stato un onore giocare in questo stadio. Impressionante. Ho giocato qui un anno e mezzo, ma è stato un onore, una famiglia". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma, ospite speciale allo stadio: presente anche Van BommelVan Bommel si presenta allo stadio di San Siro, attirando l'attenzione dei tifosi.

Milan-Parma: sarà presente a San Siro anche Mark van Bommel x.com

Max Allegri ricorda il mercato invernale del Milan nel 2010/11 quando gli arrivi di Van Bommel e Cassano diedero il là alla corsa scudetto rossonera - facebook.com facebook