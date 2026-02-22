valsa in campo con un occhio a piacenza

Valsa ha iniziato la partita con l’obiettivo di conquistare un piazzamento importante per i playoff. La squadra si concentra su ogni punto e affronta gli avversari con determinazione, sapendo che il risultato finale influenzerà la sua posizione in classifica. La sfida si svolge in un momento chiave della stagione, con l’incognita di migliorare la posizione in classifica generale. La partita si decide negli ultimi minuti, lasciando tutto ancora aperto.

Quattro giorni dentro la scatola, come si dice frequentemente negli Stati Uniti, senza pensare più a niente se non un punto alla volta, un avversario alla volta (in fondo sono soltanto due) fino alla notte del 25 febbraio quando la Valsa Group saprà se sarà riuscita nell’impresa di chiudere la regular season al quarto posto, garantendosi così il fattore campo a favore nei quarti di finale. Modena, davanti un punto a Piacenza, ha il destino nelle sue mani e un calendario non troppo dissimile dai suoi rivali: la sfida ostica in casa, Piacenza ha Trento oggi, Modena avrà Verona mercoledì, anche se la Rana è molto più in forma dell’Itas, il match sulla carta più semplice fuori, contro due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, i gialloblù contro Grottazzolina oggi, i biancorossi contro Padova mercoledì sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Valsa Group e Piacenza. I destini si incrocianoValsa Group e Gas Sales sono due realtà sportive che si sono incontrate nella stagione 20252026, condividendo momenti significativi come il quarto di finale di Coppa Italia e una lotta aperta per il quarto posto in campionato.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 3-1 | La finale ai biancorossiNella sfida di ieri, Gas Sales Bluenergy Piacenza si è imposto su Valsa Group Modena con un punteggio di 3-1.

Play Off 5° Posto: domenica in campo per decretare le semifinalisteROMA- Si conclude domenica 27 aprile il Girone Play Off 5° Posto Credem Banca. Con Valsa Modena e Rana Verona già sicure di un posto in semifinale, il 5° turno dovrà decretare le altre due formazioni ... tuttosport.com

Play Off 5° posto: in campo per il quarto turnoROMA-Penultima giornata del Girone Play Off 5° Posto Credem Banca alle porte. Il 4° turno è in programma domani, mercoledì 23 aprile, con tre match delicati. Alle 20.00 si aprono le danze con ... tuttosport.com

