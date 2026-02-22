Valenti Maignan sul gol di Troilo in Milan Parma Marelli chiarisce | La rete non andava convalidata per questo motivo! L’analisi dell’episodio

Valenti Maignan ha criticato la decisione di convalidare il gol di Troilo nel match tra Milan e Parma, dopo che Marelli ha spiegato che l’arbitro non avrebbe dovuto approvare la rete. L’analisi si concentra sulla posizione del giocatore e sul momento del passaggio, che hanno influenzato la valutazione degli ufficiali di gara. La discussione si concentra sulle regole e sulla loro applicazione in campo, lasciando aperto il dibattito sulla correttezza della decisione.