Valanga si stacca dalla montagna | paura per due escursionisti

Una valanga si è staccata dalla montagna nel versante nord del Col Margherita, coinvolgendo due escursionisti che si trovavano nelle vicinanze. La massa di neve ha travolto i due durante una salita, causando loro ferite e panico tra i presenti. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, ma ancora non si conoscono dettagli sulle condizioni di salute degli escursionisti. La massa di neve ha rotto con forza, spostandosi a valle in modo repentino.

I soccorsi hanno raggiunto il posto in elicottero. L’Euregio: “Pericolo valanghe marcato” Secondo le prime informazioni, la slavina non avrebbe avuto conseguenze drammatiche. Gli scialpinisti, infatti, sarebbero stati in grado di estrarsi dalla neve e mettersi in salvo in autonomia; uno dei due ha riportato qualche lieve ferita ed è stato elitrasportato all’ospedale di Cavalese. In ogni caso, sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino Emergenza, del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino e un’unità cinofila della Polizia, trasportati dal nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco permanenti di Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Valanga si stacca dalla montagna, emerge un cadavere dalla neve: i soccorsi cercano altre personeUna valanga si è staccata nelle vicinanze di Ischgl, nel Tirolo austriaco, coinvolgendo l'area dell'impianto Pardatschgratbahn.

Scarica di sassi si stacca dalla montagna e colpisce due alpinistiDurante una scalata nel canale Nord di Cima dei Bureloni, alle Pale di San Martino, due alpinisti sono stati colpiti da una scarica di sassi staccatasi dalla montagna.

