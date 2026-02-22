Valanga a Livigno e Bormio 2000 soccorsi in azione | salve 8 persone

Una valanga si è staccata nel pomeriggio a Livigno, causando il salvataggio di otto persone, e una seconda si è verificata a Bormio 2000, coinvolgendo altre otto persone. La causa principale è stata l’accumulo di neve fresca, che ha reso instabile il manto nevoso. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza le zone interessate. Le operazioni di assistenza sono ancora in corso e si monitorano le condizioni del terreno.

Livigno (Sondrio), 22 febbraio 2026 – Momenti di apprensione, domenica pomeriggio, in Valtellina per due valanghe: la prima verso le 14 nella zona di Carosello 3000 a Livigno, la seconda verso le 15 a Bormio 2000. Diverse le persone coinvolte. Gerola Alta, semisepolto dalla neve dopo la valanga riesce a chiamare i soccorsi: salvato in ipotermia Carosello 3000, Livigno. Oggi pomeriggio verso le 14, è caduta una valanga nella zona di Carosello 3000 a Livigno. Il distacco di neve ha coinvolto otto persone ma, nonostante i primi momenti di apprensione, sono tutte in buone condizioni, anche l’unica che era rimasta sepolta sotto la neve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

