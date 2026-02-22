vagli di sotto il settore lapideo rilancia con investimenti milionari

Il settore lapideo a Vagli Sotto si rafforza dopo la riapertura di una cava abbandonata, causata dal rilancio degli investimenti locali. L’amministrazione comunale ha annunciato che le attività di estrazione riprenderanno grazie all’intervento di società della zona, che ha portato anche all’assunzione di nuovi operai. La decisione mira a stimolare l’economia e creare nuove opportunità di lavoro nel territorio. La riapertura rappresenta un passo importante per il settore, che si prepara a ripartire.

Novità in arrivo dal comune di Vagli Sotto, con l’annuncio dell’amministrazione comunale della ripresa della coltivazione del marmo in una cava abbandonata da anni e riaperta recentemente da società del posto, con l’assunzione di nuova manodopera. Una decisione particolarmente divisiva e avversata dal fronte ambientalista che ha anche presentato un esposto in merito, contestando le procedure che non avrebbero rispettato il regolare iter. Il sindaco Mario Puglia si dice, però, forte e pronto a procedere secondo legge che, come recentemente dichiarato pubblicamente, sarebbe dalla sua, sottolineando nel contempo l’amore per la propria terra e per i suoi concittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

