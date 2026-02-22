usa uomo armato fa irruzione nella villa di trump ucciso dai servizi segreti

Un uomo armato ha attraversato il recinto di Mar-a-Lago e ha fatto irruzione nella villa di Donald Trump. La causa del suo intervento sembra legata a motivi personali, ma non sono ancora chiare le sue intenzioni. I servizi segreti hanno risposto prontamente, sparando al sospettato che si avvicinava minacciosamente alla casa. La polizia ha sequestrato l’arma e sta interrogando testimoni presenti sul posto. La sicurezza della residenza rimane sotto stretta sorveglianza.

Un uomo armato è stato ucciso dopo aver violato il perimetro di sicurezza della residenza di Mar-a-Lago del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riferisce Fox News sulla base di quanto comunicato dal Secret Service secondo cui tutto è avvenuto intorno all'1.30 del mattino quando c'è stato "l'ingresso non autorizzato". Stando a quanto riporta l'emittente telenordamericana, l'uomo sembrava avere con sé un fucile da caccia e una tanica di benzina. Questo settimana, però, il Capo della Casa Bianca non si è recato nella villa in Florida, come di consuetudine, ma è rimasto a Washington. Quando il giovane, di circa vent'anni, è entrato nel parco che circonda la residenza, è scattato l'allarme. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Uomo armato entra nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago: uccisoUn uomo armato ha forzato il cancello di Mar-a-Lago, residenza di Trump a Palm Beach, e ha tentato di entrare nel perimetro di sicurezza.

Trump: Tentativo di irruzione a Mar-a-Lago, uomo armato neutralizzatoUn uomo armato ha tentato di entrare nella residenza di Mar-a-Lago, provocando l’intervento del Secret Service.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Usa, sparatoria in Rhode Island a partita di hockey tra scuole: 2 morti e 3 feriti gravi; Tenta di entrare nella residenza di Trump, uomo armato ucciso a Mar-a-Lago; Stati Uniti, sparatoria in campo durante una partita di hockey: le immagini; Arrestato a Washington un uomo che correva con un fucile verso il Campidoglio.

Usa, uomo armato entra a Mar-a-Lago: ucciso dal Secret ServiceIl Servizio di Sicurezza della Casa Bianca ha aperto il fuoco e ucciso un uomo che tentava di introdursi in un'area protetta del resort Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, residenza privata del pre ... tg24.sky.it

Uomo armato entra nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago: uccisoeduta aerea della tenuta Mar-a-Lago dell'ex presidente Donald Trump, il 10 agosto 2022, a ... msn.com

Usa, rapita madre conduttrice Nbc: fermato un uomo che sarà interrogato. https://www.ilfattonisseno.it/2026/02/usa-rapita-madre-conduttrice-nbc-fermato-un-uomo-che-sara-interrogato/ - facebook.com facebook

Groenlandia: un uomo tenta di issare la bandiera degli Usa a Nuuk, fermato dai passanti – video x.com