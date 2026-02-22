Usa ucciso 20enne a Mar-a-lago | armato tentava di entrare nella dimora di Trump

Un giovane di 20 anni ha tentato di entrare armato a Mar-a-lago, causando l'intervento delle forze di sicurezza. La sua presenza ha allarmato i residenti e i dipendenti della residenza di Donald Trump, che si trovava vuota al momento. La polizia ha neutralizzato la minaccia prima che potesse causare danni. La vicenda ha attirato l’attenzione su problemi di sicurezza intorno alla proprietà. La scena si è conclusa con l’arresto del ragazzo e la confisca delle armi.

Attentato sventato a Mar-a-lago, negli Usa, dove un 20enne armato ha cercato di entrare nella dimora di Donald Trump: né lui né i suoi familiari erano presenti Questa notte negli Usa, un uomo di circa 20 anni ha violato il perimetro della tenuta di Donald Trump a Mar-a-lago ed ha cercato di entrare. E’ stato subito fermato dai Secret Service del Presidente ed è stato ucciso. Stando alle prime informazioni sembrava che avesse con sé un fucile da caccia e una tanica piena di carburante. Nel fermare il giovane nessuno dei Secret Service è stato ferito, ma il giovane è stato ucciso, nel tentativo di immobilizzarlo e fermarlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

