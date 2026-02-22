USA oro nell’hockey a Milano Cortina 2026 | Jack Hughes segna il golden gol Canada battuto

Jack Hughes ha segnato il gol decisivo che ha conseguito la vittoria degli Stati Uniti contro il Canada. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2 e si è giocata a Milano Cortina 2026. Hughes ha realizzato il gol all’ultimo minuto, portando gli americani sul podio olimpico dopo quasi cinque decenni. La sfida ha attirato l’attenzione di migliaia di tifosi nel palazzetto, che ha assistito a un match emozionante fino alla fine.

Quarantasei anni dopo il leggendario Miracolo sul ghiaccio, gli Stati Uniti tornano sul tetto olimpico dell'hockey maschile. All'Arena Santa Giulia la finale più attesa dei Giochi si decide al supplementare: Hughes segna dopo 1'41" e manda in delirio una nazione intera. L'attesa è finita. Quarantasei anni dopo il Miracolo sul ghiaccio di Lake Placid, gli Stati Uniti sono di nuovo campioni olimpici di hockey su ghiaccio. All'Arena Santa Giulia di Milano, gremita in ogni ordine di posto, la finale più attesa dei Giochi di Milano Cortina 2026 ha rispettato ogni aspettativa: una battaglia fisica e tecnica ai massimi livelli, decisa soltanto al golden gol, con il Canada che si arrende 2-1 dopo i tempi regolamentari.