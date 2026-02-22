Usa nella storia | oro olimpico nell’hockey Battuto il Canada

Gli Stati Uniti hanno vinto l’oro olimpico nell’hockey battendo il Canada, un risultato che mancava da 46 anni. La vittoria è arrivata grazie a una prestazione intensa e determinata, soprattutto nel secondo tempo, quando hanno segnato due gol decisivi. La squadra americana ha mostrato grande compattezza e spirito di squadra, conquistando il primo oro olimpico dopo quasi mezzo secolo. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2.

AGI - Gli Stati Uniti sono nella storia e dopo 46 anni tornano a essere campioni olimpici nell'hockey. Gli Usa hanno vinto l'oro olimpico ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver sconfitto il Canada per 2 a 1 ai tempi supplementari. Match winner Jack Hughes, attaccante dei New Jersey Devils che ha siglato la rete dopo 1'41". Per gli Stati Uniti è il terzo oro olimpico dopo Squaw Valley 1960 e Lake Placid 1980.