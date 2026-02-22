Usa nella storia | oro olimpico nell’hockey Battuto il Canada Trump | Wow! Che partita

Gli Stati Uniti conquistano l’oro olimpico nell’hockey, battendo il Canada in finale. La vittoria arriva dopo 46 anni di assenza dal podio, grazie a una prestazione intensa e determinata. Il risultato è stato determinato da un gol decisivo negli ultimi minuti, che ha sorpreso gli avversari. L’evento ha suscitato grande entusiasmo tra gli atleti e i tifosi, che hanno seguito con passione la partita più importante. La squadra si prepara ora per la cerimonia di premiazione.

AGI - Gli Stati Uniti sono nella storia e dopo 46 anni tornano a essere campioni olimpici nell'hockey. Gli Usa hanno vinto l'oro olimpico ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver sconfitto il Canada per 2 a 1 ai tempi supplementari. Match winner Jack Hughes, attaccante dei New Jersey Devils che ha siglato la rete dopo 1'41". Per gli Stati Uniti è il terzo oro olimpico dopo Squaw Valley 1960 e Lake Placid 1980. Il 22 febbraio 1980, infatti, gli Usa - che si presentavano in finale ai Giochi di Lake Placid con una squadra composta da dilettanti e giocatori universitari - riuscirono nell'impresa di battere l'Unione Sovietica e nel conquistare quello che sarebbe stato il secondo oro olimpico della loro storia. 🔗 Leggi su Agi.it

Usa nella storia: oro olimpico nell’hockey. Battuto il CanadaGli Stati Uniti hanno vinto l’oro olimpico nell’hockey battendo il Canada, un risultato che mancava da 46 anni.

Perché Usa-Canada nell'hockey è tutto tranne che una partita normaleLa rivalità tra USA e Canada nell'hockey nasce dalla passione di entrambe le nazioni per uno sport che considerano parte della loro identità.

Usa-Canada, la finale più incandescente: Trump vuole l’oro, è atteso a Milano. Si prepara la protesta di piazzaLa finale più attesa, la rivalità più antica, il contesto più incandescente. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 l’oro dell’hockey su ghiaccio maschile sarà assegnato nella grande classica ... ilfattoquotidiano.it

Slalom, la star Usa Shiffrin torna all’Oro nello Slalom dopo 12 anni; le italiane Della Mea e Peterlini 13esimeL'atleta dei record di Coppa del Mondo conquista il riscatto dopo Pechino 2022. Soddisfatte le Azzurre Della Mea e Peterlini: Ma dobbiamo continuare crederci, come Brignone e Goggia ... dire.it

L'ITALIA è la 5^ nazione nella storia a raggiungere quota 30 medaglie in una Olimpiade invernale. Dopo: 40 Norvegia (2026) 37 USA (2010) 36 Germania (2002) 32 Russia (2022) #MilanoCortina2026 x.com

