Usa Crosetto | Il rapporto con l' Europa nato dopo il 1945 è finito Trump ha solo accelerato il percorso

Crosetto afferma che il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Europa si è interrotto a causa delle recenti tensioni con la Cina e la Russia. Dopo anni di alleanza, ora si avverte un cambiamento deciso, con i vertici americani che riducono le garanzie di difesa storicamente offerte all’Unione Europea. Le dichiarazioni si basano su incontri riservati e analisi strategiche, mentre la Nato si trova a dover ripensare le proprie priorità di sicurezza.

"Da tre anni, in privato, incontri, riunioni dei ministri, interviste, dico ciò che ieri è stato codificato nella Strategia di Sicurezza Nazionale Usa e cioè che il rapporto con l'Ue sarebbe mutato e che le garanzie di difesa regalate dopo il 1945 sarebbero finite velocemente. Era chiaro, evidente. Con una tempistica più accelerata di quella che temevo (pensavo concedessero 23 anni in più) é accaduto ciò che era previsto. La traiettoria della politica l'americana era evidente già prima dell'avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile". Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

