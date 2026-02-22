USA-Canada oggi Finale hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 | orario tv programma streaming

La finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si giocherà all’Arena Santagiulia di Milano, determinata dalla tensione tra USA e Canada. La partita rappresenta la conclusione di un percorso intenso, con le due nazioni pronte a sfidarsi per il titolo olimpico. Gli appassionati seguono con attenzione l’orario ufficiale e le modalità di visione, mentre i giocatori si preparano a dare il massimo sul ghiaccio.

La resa dei conti sta per arrivare: la finalissima del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sta per materializzare all’Arena Santagiulia di Milano. Oggi, in questa domenica 22 febbraio dalle ore 14.10, ci si giocherà l’oro. Da una parte il Canada dall’altra gli USA: il sogno di tutti gli appassionati della disciplina e non solo, per fascino, storia e blasone. Il “Super Derby” nordamericano caratterizzato dalla presenza di soli giocatori militanti nella NHL, il più grande campionato hockeystico al mondo. Arrivati a questo punto del torneo vincendo tutte le partite, da quelle dei gironi a quelle della fase ad eliminazione diretta, canadesi e statunitensi dovranno incrociare le mazze in duello che si preannuncia epico. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Canada-USA, Finale hockey ghiaccio Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingIl Canada ha conquistato la finale contro gli Stati Uniti nel torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Finlandia-Slovacchia oggi, Finale 3°-4° posto hockey ghiaccio Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingOggi si gioca la partita tra Finlandia e Slovacchia per il terzo e quarto posto nel torneo di hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

