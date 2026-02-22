Urta un mezzo e si ribalta incidente nella superstrada per Monte San Savino
Un'auto che circolava sulla superstrada ha colpito un mezzo di soccorso fermo nella corsia di destra, causando il ribaltamento dell’auto nella scarpata laterale. L’incidente si è verificato mentre i soccorritori intervenivano per un altro veicolo in panne, e il veicolo coinvolto ha perso il controllo. Sul posto sono arrivati prontamente i mezzi di emergenza, mentre il traffico si è rallentato notevolmente. La dinamica resta al vaglio delle autorità.
Un'auto in transito in superstrada ha urtato un mezzo di soccorso che stava operando nella corsia di destra e ha finito la sua corsa ribaltandosi nella scarpata fuori dalla carreggiata. Questo l'incidente che è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la E78, tratto Monte San Savino - Arezzo all'altezza dell'uscita di Tegoleto. Intorno alle 18,30 è scattata la macchina dei soccorsi. Dal comando dei vigili del fuoco di Arezzo è partita una squadra, mentre il 118 dell'Asl Toscana sud est ha attivato i sanitari. Sul posto infermierizzata di Monte San Savino, l'ambulanza blsd della Misericordia di Lucignano.
