Urbanistica nominato responsabile di settore Caterino | E' stato colmato un vuoto amministrativo

La nomina di un nuovo responsabile di settore ha risolto un vuoto amministrativo nel Comune di Casal di Principe, secondo quanto dichiarato dalla consigliera comunale Lia Caterino. La scelta riguarda una figura che si occuperà di coordinare le pratiche urbanistiche e di pianificazione. Il sindaco ha firmato il decreto per affidare ufficialmente il ruolo. La decisione mira a migliorare l’efficienza dei servizi pubblici e a snellire le procedure burocratiche.

"E' stato colmato un vuoto amministrativo". Così La consigliera comunale Lia Caterino dopo il decreto redatto dal sindaco di Casal di Principe che prevede la nomina di una responsabile dell'Urbanistica. A seguito della sollecitazione istituzionale e della proposta della consigliera Caterino per superare la fase di scopertura dell'Area Urbanistica, infatti, il sindaco Ottavio Corvino ha emanato il Decreto Sindacale (n. 10 del 20022026) con cui viene nominata Responsabile del Settore Urbanistica, Demanio e Patrimonio Comunale l'Arch. Clelia Diana, con decorrenza immediata. Il provvedimento attribuisce alla Responsabile tutti i poteri di gestione delle risorse e del personale del Settore, nonché la possibilità di impegnare l'Ente verso terzi nell'ambito delle competenze previste.

