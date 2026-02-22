Uomo armato entra nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago | ucciso

Un uomo armato ha forzato il cancello di Mar-a-Lago, residenza di Trump a Palm Beach, e ha tentato di entrare nel perimetro di sicurezza. Le guardie del Secret Service hanno reagito immediatamente e hanno sparato, colpendo l’individuo. L’uomo è stato ucciso sul posto, mentre le forze di sicurezza cercano di capire le sue intenzioni. La polizia ha isolato l’area e sta indagando sull’accaduto. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella zona.

Il Secret Service degli Stati Uniti ha annunciato che un uomo armato è stato ucciso dopo essere entrato nel perimetro di sicurezza di Mar-a-Lago, residenza del presidente Usa Donald Trump a Palm Beach, in Florida. Trump trascorre spesso i fine settimana nella sua abitazione in Florida, ma al momento dell’incidente si trovava alla Casa Bianca. Il nome della persona uccisa non è stato reso noto. Secondo il Secret Service, l’uomo è stato “avvistato dal cancello nord della proprietà di Mar-a-Lago mentre trasportava quello che sembrava essere un fucile e una tanica di benzina”. È stato ucciso da agenti del Secret Service e da un vice sceriffo della contea di Palm Beach, ha dichiarato l’agenzia stessa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Uomo armato di fucile e benzina entra nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service

Tenta di introdursi nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dalla sicurezza

Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato "senza autorizzazione" a Mar-a-Lago, in Florida. Lo riporta Fox. Il presidente Trump è alla Casa Bianca.

