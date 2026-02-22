uomo armato entra a mar a lago ucciso dal secret service

Un uomo armato ha forzato l’ingresso a Mar-a-Lago, provocando l’intervento immediato degli agenti del Secret Service. La situazione si è conclusa con la sua morte, dopo un tentativo di resistenza. La polizia ha sequestrato armi e oggetti sospetti sul posto. Le autorità indagano sulle motivazioni dell’uomo e sulle circostanze dell’incidente. La scena si è svolta in un momento di alta sicurezza, con testimoni che hanno assistito alla scena.

