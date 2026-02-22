Uomo armato di fucile e benzina entra nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago ucciso dal Secret Service

Un uomo armato di fucile e con una tanica di benzina ha fatto irruzione nella tenuta di Mar-a-Lago, ma è stato subito colpito dal Secret Service. La notte tra sabato e domenica, l’individuo ha tentato di entrare nel complesso, che si trova in Florida, mentre Trump non era presente perché si trovava alla Casa Bianca. La polizia ha sequestrato l’arma e avviato le indagini. La sicurezza della tenuta resta sotto osservazione.

L'irruzione durante la notte tra sabato e domenica, ora locale, ma Trump non era presente nella sua tenuta in Florida e si trovava invece alla Casa Bianca.