Uomo armato di fucile e benzina entra nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago ucciso dal Secret Service

Da fanpage.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo armato di fucile e con una tanica di benzina ha fatto irruzione nella tenuta di Mar-a-Lago, ma è stato subito colpito dal Secret Service. La notte tra sabato e domenica, l’individuo ha tentato di entrare nel complesso, che si trova in Florida, mentre Trump non era presente perché si trovava alla Casa Bianca. La polizia ha sequestrato l’arma e avviato le indagini. La sicurezza della tenuta resta sotto osservazione.

L'irruzione durante la notte tra sabato e domenica, ora locale, ma Trump non era presente nella sua tenuta in Florida e si trovava invece alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Secret Service uccide un uomo che provava a entrare nella residenza di TrumpUn uomo armato è stato colpito e ucciso dal Secret Service mentre cercava di entrare senza permesso nella residenza di Trump a Mar-a-Lago.

Leggi anche: Tenta di introdursi nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dalla sicurezza

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arrestato a Washington un uomo che correva con un fucile verso il Campidoglio; Washington, corre verso la sede del Congresso con un fucile: arrestato un 18enne; Gli investigatori cercano un movente dopo che un uomo della Georgia sarebbe corso verso il Campidoglio con un fucile carico; Rapina in pieno centro, prende un coltello dagli scaffali e minaccia clienti e personale.

Usa, uomo armato entra a Mar-a-Lago: ucciso dal Secret ServiceIl Servizio di Sicurezza della Casa Bianca ha aperto il fuoco e ucciso un uomo che tentava di introdursi in un'area protetta del resort Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, residenza privata del pre ... tg24.sky.it

uomo armato di fucilePaura a Barcellona Pozzo di Gotto, giovane coppia rapinata e aggredita da un uomo armato di fucileArrestato un 54enne a Barcellona Pozzo di Gotto per rapina armata e lesioni: aggredita una coppia sul lungomare di Ponente a dicembre. virgilio.it