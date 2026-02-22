Uomo accoltellato e ucciso davanti supermercato a Roma | due fermati

Un uomo è stato accoltellato e ucciso davanti a un supermercato a Roma, probabilmente durante una lite tra due persone. La rissa si è verificata in piazza San Giovanni Battista della Salle, vicino alla Circonvallazione Cornelia, dove sono intervenuti i carabinieri. Due uomini sono stati fermati e portati in caserma per essere ascoltati. La polizia sta indagando sulle cause dell'aggressione e sulle eventuali motivazioni del gesto.

AGI - Omicidio a Roma in piazza San Giovanni Battista della Salle, a Circonvallazione Cornelia, nei pressi del supermercato Pewex. Secondo quanto si apprende dalle primissime informazioni, un uomo, straniero, sarebbe stato ucciso da un gruppo di altri cittadini stranieri. I carabinieri hanno fermato due persone, entrambi cittadini extracomunitari. I due, secondo quanto apprende l'AGI, avrebbero aggredito un altro straniero con arma da taglio al costato. Il giovane è deceduto a causa delle ferite. Approfondimenti in corso sulla posizione dei fermati. Indagano carabinieri del Nucleo Radiomobile e della compagnia di Roma San Pietro.