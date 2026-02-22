Uomini e Donne ex corteggiatore diventa papà | l’annuncio e chi è la sua compagna

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne ha annunciato di essere diventato papà, dopo aver condiviso una foto con il neonato e la sua compagna. La notizia arriva poche settimane dopo che la coppia ha rivelato di aver scelto un nome speciale per il bambino. La scoperta ha sorpreso i fan, che seguono con affetto la sua vita privata. L’uomo ha espresso gioia e gratitudine, lasciando intuire che questa novità cambierà il suo futuro.

Uomini e Donne torna a regalare una notizia dolcissima, questa volta lontano dallo studio. Nelle scorse ore un ex protagonista del programma ha annunciato sui social di essere diventato papà per la prima volta. Dopo aver trovato l’amore fuori dalle telecamere, l’ex corteggiatore ha costruito una relazione solida e, passo dopo passo, è arrivato al sogno più grande. Ora l’annuncio è ufficiale, con un dettaglio preciso che ha emozionato chi lo segue da anni. Agnese De Pasquale cambia idea sul matrimonio? Le novità con Roberto Priolo Uomini e Donne news: l’annuncio su Instagram e la nascita della piccola. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Uomini e Donne 2026, chi è Matteo (corteggiatore Sara): cognome, età, lavoro, InstagramMatteo, 28 anni, lavora come barista e si è unito al programma Uomini e Donne nel febbraio 2026 per corteggiare Sara Gaudenzi.

Amici, ex allievo diventa papà: l’annuncio e chi è la fidanzataL’ex partecipante di Amici annuncia di aspettare un bambino.

Bullied by schem girl, my CEO crush save me, declare love in public, marry me,spoil me endlessly.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Uomini e Donne, ex corteggiatrice fa pace con la fidanzata: crisi superata; Uomini e donne, ex tronista vittima di body shaming: Irriconoscibile senza trucco; Uomini e Donne: Ciro e Martina? Ecco cosa penso. Il parere di un’ex di Temptation Island; Uomini e Donne, Raffaella Scuotto: il mio nuovo amore dopo Brando.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è finalmente diventato padreDopo aver scoperto di essere infecondo, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne è diventato padre finalmente Gianluca Tornese ... ilvicolodellenews.it

Uomini e donne, gli hater contro Cristiana struccata, Ernesto: 'Guardatevi allo specchio'Ernesto è intervenuto immediatamente in difesa della fidanzata, criticata aspramente da alcuni utenti social per la sua immagine senza trucco ... it.blastingnews.com

A Uomini e Donne da due giorni Tinì sta andando giù pesante contro Gemma Voi da che parte state Team Gemma o Team Tinì #gossip #fblifestyle #mediaset #uominiedonne #sondaggio #gemmagalgani #tinicassino - facebook.com facebook

È rivoltante trattare come un pericolo per lo Stato uomini, donne e bambini che fuggono da miseria e persecuzioni. È vigliacco respingere le persone nei paesi che le perseguitano. Non è sicurezza, è disumanità. Moltiplicheremo gli sforzi per salvare chi rischi x.com