Uomini e Donne Brando Ephrikian | nuove rivelazioni dopo le accuse di Raffaella Scuotto
Brando Ephrikian ha rilasciato nuove dichiarazioni dopo le accuse di Raffaella Scuotto, che lo coinvolgono in questioni personali legate alla sua ex fidanzata. La causa principale è la recente intervista in cui Raffaella ha raccontato dettagli sulla loro relazione. Ephrikian ha deciso di chiarire alcuni aspetti e di condividere la sua versione dei fatti, attirando l’attenzione dei fan e dei media. La vicenda continua a suscitare interesse tra gli appassionati dello show.
Brando Ephrikian torna a parlare dopo le gravi rivelazioni di Raffaella Scuotto, sui ex fidanzata con cui lasciò Uomini e Donne. La vicenda, esplosa sui social con parole durissime, ha generato un botta e risposta che ha diviso il pubblico e riacceso discussioni delicate. Ora l’ex tronista di Treviso ha scelto di raccontare la sua versione in un’intervista, spiegando come avrebbe vissuto quel momento e perché si dice spiazzato da ciò che è stato scritto su di lui. U&D, Agnese e Roberto: convivenza, data delle nozze e grave lutto Uomini e Donne news: le accuse mosse da Raffaella Scuotto. Nei giorni scorsi Raffaella Scuotto ha pubblicato dichiarazioni pesanti, parlando di violenza fisica e psicologica e definendo la fine della relazione una “liberazione”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Uomini e Donne: Raffaella Scuotto denuncia le violenze subite da Brando Ephrikian
Uomini e Donne: la sorella di Raffaella Scuotto contro Brando Ephrikian
