Uomini e Donne Brando Ephrikian | nuove rivelazioni dopo le accuse di Raffaella Scuotto

Brando Ephrikian ha rilasciato nuove dichiarazioni dopo le accuse di Raffaella Scuotto, che lo coinvolgono in questioni personali legate alla sua ex fidanzata. La causa principale è la recente intervista in cui Raffaella ha raccontato dettagli sulla loro relazione. Ephrikian ha deciso di chiarire alcuni aspetti e di condividere la sua versione dei fatti, attirando l’attenzione dei fan e dei media. La vicenda continua a suscitare interesse tra gli appassionati dello show.

Brando Ephrikian torna a parlare dopo le gravi rivelazioni di Raffaella Scuotto, sui ex fidanzata con cui lasciò Uomini e Donne. La vicenda, esplosa sui social con parole durissime, ha generato un botta e risposta che ha diviso il pubblico e riacceso discussioni delicate. Ora l’ex tronista di Treviso ha scelto di raccontare la sua versione in un’intervista, spiegando come avrebbe vissuto quel momento e perché si dice spiazzato da ciò che è stato scritto su di lui. U&D, Agnese e Roberto: convivenza, data delle nozze e grave lutto Uomini e Donne news: le accuse mosse da Raffaella Scuotto. Nei giorni scorsi Raffaella Scuotto ha pubblicato dichiarazioni pesanti, parlando di violenza fisica e psicologica e definendo la fine della relazione una “liberazione”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Uomini e Donne: Raffaella Scuotto denuncia le violenze subite da Brando EphrikianRaffaella Scuotto ha deciso di raccontare di nuovo cosa ha attraversato dopo la fine della relazione con Brando Ephrikian.

Uomini e Donne: la sorella di Raffaella Scuotto contro Brando EphrikianRecenti sviluppi sui social hanno riacceso l’attenzione su Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, protagonisti di Uomini e Donne.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Uomini e Donne, Raffaella Scuotto: il mio nuovo amore dopo Brando; Uomini e Donne, Raffaella Scuotto: il mio nuovo amore dopo Brando; Uomini e Donne: Brando lancia una frecciatina al trono di Ciro Solimeno; Uomini e Donne, la verità di Brando Ephrikian: ‘Non sono come mi descrivono'. E commenta il nuovo amore di Raffaella Scuotto.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian ha la coscienza sporca? Il nuovo attacco di Raffaella ScuottoNessun segno di distensione tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian dopo le recenti accuse che lei gli ha rivolto sui social, i due infatti continuano a ... ilsipontino.net

Uomini e Donne, come sta Brando Ephrikian dopo rottura con Raffaella Scuotto/ Ecco cosa ho imparatoBrando Ephrikian a Casa Lollo: la verità sull’addio all'ex fidanzata Raffaella Scuotto e le critiche social dopo la rottura. ilsussidiario.net

Brando Ephrikian commenta il trono di Ciro Solimeno e risponde alle accuse di Raffaella Brando Ephrikian ha rivolto alcune riflessioni al percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Ha suggerito: "Secondo me bisognerebbe farsi una domanda onesta: ‘S - facebook.com facebook