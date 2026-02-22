Un’ora di agonia Mansouri poteva essere salvato

Abderrahim Mansouri è stato ucciso lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo a Milano, dopo un'ora di agonia. La causa della sua morte è stata un colpo di pistola esploso dall’assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino, che aveva tentato di fermarlo durante un’operazione antidroga. Fonti vicine alla vicenda indicano che il giovane avrebbe potuto essere salvato se i soccorsi fossero intervenuti prima. La vicenda rimane sotto indagine.

Milano La chiamata al 118 è avvenuta alle 17 e 55, 23 minuti dopo lo sparo. Il decesso è stato constatato soltanto alle 18 e 31. Il perito: «In questi casi ogni minuto fa la differenza». L’agente indagato sempre più isolato in questura, ma i suoi «metodi» erano noti a tutti Milano La chiamata al 118 è avvenuta alle 17 e 55, 23 minuti dopo lo sparo. Il decesso è stato constatato soltanto alle 18 e 31. Il perito: «In questi casi ogni minuto fa la differenza». L’agente indagato sempre più isolato in questura, ma i suoi «metodi» erano noti a tutti Poteva essere salvato Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo Milano da un colpo di pistola esploso dall’assistente capo della polizia Carmelo Cinturrino. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

