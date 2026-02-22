Un' idea per Milano | Tatarella sindaco

Tatarella ha proposto la sua candidatura come sindaco di Milano, attirando l’attenzione di alcuni elettori. La sua idea nasce dall’esigenza di rafforzare il centrodestra e sostenere anche la campagna referendaria sulla Giustizia. A un anno dalle elezioni, la proposta di Tatarella si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione della città e sulle riforme in corso. La sua proposta potrebbe cambiare gli equilibri politici in vista delle urne.

Idea non richiesta per il centrodestra, ma buona anche per la campagna referendaria sulla Giustizia. Tra un anno si vota a Roma e a Milano. E di candidati competitivi non c'è traccia. Il centrodestra, sia pur maggioranza nella nazione, fatica a trovare candidati spendibili, che non siano gretti e abbiano idee innovative e capacità comunicative contemporanee. Ed è singolare che in ormai quasi 10 anni di ciapa no non si siano cresciute facce nuove. Perdere a Milano, in particolare, sarebbe un'impresa, visto il malcontento che avvolge la seconda gestione Sala, dirigista e ideologicamente capricciosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

