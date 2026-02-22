Un' idea per Milano | Tatarella sindaco

Tatarella ha proposto la sua candidatura come sindaco di Milano, attirando l’attenzione di alcuni elettori. La sua idea nasce dall’esigenza di rafforzare il centrodestra e sostenere anche la campagna referendaria sulla Giustizia. A un anno dalle elezioni, la proposta di Tatarella si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione della città e sulle riforme in corso. La sua proposta potrebbe cambiare gli equilibri politici in vista delle urne.

Idea non richiesta per il centrodestra, ma buona anche per la campagna referendaria sulla Giustizia. Tra un anno si vota a Roma e a Milano. E di candidati competitivi non c'è traccia. Il centrodestra, sia pur maggioranza nella nazione, fatica a trovare candidati spendibili, che non siano gretti e abbiano idee innovative e capacità comunicative contemporanee. Ed è singolare che in ormai quasi 10 anni di ciapa no non si siano cresciute facce nuove. Perdere a Milano, in particolare, sarebbe un'impresa, visto il malcontento che avvolge la seconda gestione Sala, dirigista e ideologicamente capricciosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Pietro Tatarella, il candidato che non c’è ma che sarebbe un’ ideaPietro Tatarella, figura storica della politica italiana, ha recentemente attirato l’attenzione dei media.

L'intervista a Zaia: "Io sindaco di Venezia è un'idea romantica. Un incarico a Roma? Mai dire mai. I Giochi idea mia"Luca Zaia, leader della regione Veneto, riflette sulla possibilità di diventare sindaco di Venezia e sulle sue ambizioni future, tra cui l'ipotesi di un incarico a Roma e l'idea di organizzare i Giochi.

Il sindaco Giuseppe Sala lancia l’idea di conservare a Milano il braciere olimpico di Milano Cortina 2026, oggi all’Arco della Pace. Simbolo dei Giochi diffusi, sarà riacceso per le Paralimpiadi e poi potrebbe trovare casa in un museo cittadino. Leggi l'articolo s - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Brignone: 'Sono tornata perché era una sfida impossibile. L'idea di essere portabandiera mi ha motivata e non volevo chiudere la carriera con un incidente che mi aveva rovinata. Non voglio più prendere farmaci per sciare. #ANSA x.com