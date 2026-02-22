Un' anomalia placentare mette a rischio la gravidanza | Eleonora e il figlio Riccardo salvati all’ospedale Sant’Anna

Un'anomalia placentare ha minacciato la gravidanza di Eleonora, una donna di 38 anni, portando a un intervento tempestivo all’ospedale Sant’Anna di Torino. La condizione, scoperta durante un controllo di routine, avrebbe potuto compromettere la salute del bambino Riccardo e della madre. Medici specializzati hanno attuato un trattamento mirato, salvando entrambe le vite. Eleonora ha potuto continuare la gravidanza, che ora procede senza complicazioni. La storia dimostra l’importanza di controlli precoci e interventi tempestivi.

La paziente era stata indirizzata al centro di ecografia dell’ospedale Sant’Anna (diretto dal dottor Andrea Sciarrone) per una placenta previa centrale con sospetto accretismo. A 28 settimane la diagnosi si è chiarita: placenta percreta, una condizione rara e potenzialmente letale, in cui la placenta invade in profondità i tessuti circostanti, causando emorragie che possono mettere a rischio la vita della donna e del nascituro. Da quel momento, la donna è stata presa in carico dalla ostetricia e ginecologia 3 (diretta dal dottor Corrado De Sanctis), che ha immediatamente attivato un percorso altamente specializzato, coordinato dalla dottoressa Eleonora Pilloni e da tutta l’équipe ostetrica della Divisione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

