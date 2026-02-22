Una riflessione oltre l’emergenza | Serve maggiore consapevolezza

Un aumento dei casi di dispersione scolastica ha spinto insegnanti e genitori a chiedere maggiore attenzione alle criticità della scuola. Durante una tavola rotonda, si è discusso di come carenze di risorse e metodologie inadatte ostacolino l’apprendimento e il benessere degli studenti. La discussione ha coinvolto diverse figure del settore, che hanno condiviso esperienze concrete e proposte per migliorare la situazione. La conversazione si è concentrata sulla necessità di interventi immediati per rafforzare il ruolo della scuola.

Quali sono i problemi attuali della scuola e le difficoltà che vivono studenti, genitori e insegnanti? Interrogativi pesanti, quelli attorno ai quali si è dipanata la tavola rotonda 'Le parole della scuola - Riflessioni oltre l'emergenza', tenutasi in sala Dante, che ha visto la partecipazione della segretaria Flc Cgil Laura Scotti, della segretaria nazionale Flc Gianna Fracassi, di Michela Franchini ricercatrice Cnr Pisa, della docente Catia Castellani, dell presidente consiglio di istituto dell'Einaudi-Chiodo Vito Bonanno e di Francesco Alonso Pannacciulli, rappresentante studenti Uds, con il dibattito moderato dalla giornalista Chiara Tenca.