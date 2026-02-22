Una nuova slitta a Super Mario Duecento donatori per un furgone | È il più bel regalo di compleanno

Duecento persone hanno donato sangue per un furgone nuovo, un gesto che ha sorpreso il sindaco, felice per il sostegno ricevuto. La donazione collettiva, organizzata in città, ha permesso di acquistare il veicolo, considerato fondamentale per il trasporto di emergenza. Il sindaco ha ringraziato i cittadini, definendo il regalo di compleanno come il più bello. La cerimonia di consegna si è tenuta davanti alla sede comunale, attirando l’attenzione di molti residenti.

di Marianna Vazzana MILANO "Questo è un regalo di compleanno da parte della città. Ne sono onorato, sono felicissimo". Nella giornata (ieri) in cui ha compiuto 64 anni, il “super volontario“ Mario Donadio ha ringraziato Milano per un dono speciale, frutto di un lavoro di squadra: quasi 200 persone hanno partecipato a una raccolta fondi organizzata per lui con l’obiettivo di regalargli un furgone nuovo ("che sarà comunque un mezzo usato", tiene a precisare Donadio) da utilizzare per la raccolta e la consegna di computer, vestiti, giocattoli e mille altri oggetti che lui stesso si premura di ritirare e portare nel proprio magazzino o direttamente nei luoghi di “riciclo“ che ha fondato in più quartieri oppure nelle scuole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Duecento donatori per un furgone: È il più bel regalo di compleanno; A Babbo Natale serve una nuova slitta: raccolta fondi per comprare un furgone a Mario Donadio

