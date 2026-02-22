Una nuova sala per il biliardo | Sogno che si avvera

Nella bocciofila "Pineta" è stato inaugurato una nuova e grande sala per il biliardo. È stata dedicata alla memoria di Marco Micucci, civitanovese campione di questa disciplina deceduto circa tre anni fa. Ieri pomeriggio questo nuovo spazio è stato aperto con una cerimonia pubblica a cui hanno partecipato in molti, dai frequentatori più abituali della bocciofila fino al sindaco Fabrizio Ciarapica e all’assessore allo sport Claudio Morresi. Si tratta di un locale di circa 180 metri quadri con sei nuovi tavoli da biliardo. Lo spazio è stato ricavato all’interno del bocciodromo. Commosso il presidente dell’associazione sportiva La Pineta, Enrico Scoponi, che ha parlato di "un sogno che si avvera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

