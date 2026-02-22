Una giornalista contro i troll del Cremlino

Jessikka Aro ha denunciato la diffusione di fake news legate all’incidente di Smolensk, attribuendo la responsabilità a gruppi di troll filo-russi. La giornalista finlandese ha scoperto come queste campagne online mirino a screditare le indagini ufficiali e a influenzare l’opinione pubblica. Attraverso le sue ricerche, ha identificato profili falsi e messaggi coordinati che alimentano la disinformazione. La situazione mostra come la propaganda digitale continui a mettere sotto pressione le fonti di informazione indipendenti.

© Cms.ilmanifesto.it - Una giornalista contro i troll del Cremlino

L'inchiesta della giornalista finlandese Jessikka Aro, già voce e volto della radiotelevisione di Helsinki e attualmente responsabile della comunicazione del sindacato Tehy, ruota intorno al disastro aereo di Smolensk che nel 2010 costò la vita a quasi cento persone, tra cui l'allora Presidente della Repubblica polacca Lech Kaczynski. Ma ciò che emerge dalle pagine di La guerra segreta di Putin (Neri Pozza, traduzione di Marcello Ganassini e Nicola Rainò, pp. 368, euro 22), ha più complessivamente a che fare con l'insieme delle «operazioni ibride della Russia contro l'Occidente», come recita il sottotitolo del volume.