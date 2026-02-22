Un racconto africano viene interpretato da cantastorie durante uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo, attirando l’attenzione di un pubblico di famiglie. La rappresentazione si concentra sui simboli e sulla poesia di una cultura antica, dove il destino dell’uomo si collega strettamente alla natura e alla parola. Il narratore coinvolge gli spettatori attraverso le melodie e le storie, creando un’atmosfera magica. La scena si svolge in un teatro all’aperto, sotto le stelle.

Uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un racconto africano, che trasporta nell’immaginario, nei simboli e nella sensibilità poetica di una cultura antica, per certi tratti misteriosa, nella quale il destino dell’uomo è strettamente legato alle forze della natura, ma anche al potere della parola. Un’opera che parla di un amore reso impossibile dall’arroganza del potere, con gli uomini che mutano in animali per poterlo perpetuare. È la rappresentazione per bambini e famiglie che verrà portata in scena oggi alle 15.30 sul palco dell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno sotto il titolo “Kanu“, interpretato da Bintou Ouattara della compagnia teatrale Piccoli Idilli per la regia di Filippo Ughi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Scampia, Amato: “Liberata dai clan? È solo una favola”Il procuratore aggiunto di Napoli, Amato, mette in dubbio le voci sulla presunta liberazione di Scampia dai clan.

Napoli, Amato su Scampia: "Quartiere libero dai clan? È una favola"Napoli, il procuratore aggiunto Sergio Amato mette in dubbio le promesse di liberare il quartiere dai clan.

0010_Ndata Sangu e la giovane donna

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Una favola per bambini narrata dai cantastorie africani; Al Teatro dei Piccoli una favola contro i pregiudizi e l’intolleranza; Un pomeriggio da favola per i più piccoli: arriva la festa di Carnevale a la sousta; Valentina vuole: una favola di desideri e libertà al Teatro Piccolo di Forlì.

Al Teatro dei Piccoli una favola contro i pregiudizi e l’intolleranzaSi intitola Cani, gatti e principesse in scena al Teatrino dei Fondi venerdì 20 e sabato 21 febbraio, spettacolo per bambini ma che invita anche gli adulti a ragionare su come abbattere i confini ... napolitoday.it

Una favola al contrario, musical per bambini della compagnia Cuori con le AliDomenica 22 febbraio 2026, alle ore 16.00, al Teatro Guanella di Milano (via Giovanni Duprè, 19) va in scena il musical per bambini e famiglie Una favola al contrario, interpretato dalla compagnia ... mentelocale.it

Quante volte abbiamo sentito storie di streghe che mangiano i bambini E la favola di Hansel e Gretel, con la strega cattiva che tormenta i due fratelli L’idea negativa sulle streghe viene da molto lontano. Nel Medioevo, tutto ciò che riguardava la magia era vi - facebook.com facebook