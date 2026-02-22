Un nuovo strumento per lo screening uditivo all’ospedale di Ravenna

Il Lions Club Ravenna Host ha consegnato uno strumento per lo screening uditivo neonatale all’ospedale di Ravenna, sostenendo la diagnosi precoce dei problemi di udito nei neonati. La donazione mira a migliorare i controlli e garantire interventi tempestivi. La dottoressa Francesca Bravi e il professor Ignacio Javier Fernandez hanno accolto con soddisfazione il nuovo apparecchio, che permette di effettuare controlli più efficaci. L’ospedale ora potrà offrire un servizio più preciso ai piccoli pazienti.

Si è così concretizzato un service ideato dal Club nella consapevolezza che la prevenzione sia fondamentale per garantire ad ogni bambino le migliori opportunità di crescita, comunicazione e inclusione Il Lions Club Ravenna Host ha consegnato alla dottoressa Francesca Bravi, Direttrice Sanitaria dell’Ausl Romagna, e al professor Ignacio Javier Fernandez, Direttore del reparto Otorinolaringoiatria di Ravenna, uno strumento per lo screening uditivo neonatale, indispensabile per la diagnosi precoce dell’ipoacusia congenita. Si è così concretizzato un service ideato dal Club nella consapevolezza che la prevenzione sia fondamentale per garantire ad ogni bambino le migliori opportunità di crescita, comunicazione e inclusione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

