Un milione di euro viene investito per migliorare la sicurezza dell’acqua a Parabiago, grazie al potenziamento degli impianti di via Cadore e via Nievo. I lavori prevedono l’installazione di nuove attrezzature e l’aggiornamento delle reti di distribuzione, con l’obiettivo di ridurre i guasti e garantire un approvvigionamento più affidabile. Le operazioni coinvolgono anche il rafforzamento delle strutture di distribuzione esistenti. I lavori continuano senza interruzioni nel servizio idrico.

Acqua più sicura, impianti più moderni e una rete più resistente ai guasti. Sono in pieno svolgimento a Parabiago i lavori di potenziamento e ammodernamento degli impianti di potabilizzazione di via Cadore e via Nievo, due nodi strategici per l’approvvigionamento idrico. L’intervento, che comporta un investimento di un milione, punta a innalzare ulteriormente gli standard qualitativi dell’acqua distribuita alle famiglie e alle attività, ma anche a rafforzare sicurezza e affidabilità dell’intero sistema. L’obiettivo è chiaro: rendere l’infrastruttura più resiliente, capace di affrontare eventuali criticità e di garantire continuità del servizio anche in caso di manutenzioni programmate o imprevisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

App, Youpol rende la mobilità più sicura: segnalazioni anche a bordo dei treniYoupol, l’app della Polizia di Stato, migliora la sicurezza durante i viaggi in treno e nelle stazioni.

Minniti: «Voterò Sì al referendum. La riforma rende l’Italia più sicura e libera i magistrati dalle correnti»Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or e ex ministro dell’Interno, ha annunciato il suo voto favorevole al referendum sulla riforma della Giustizia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Un milione rende l’acqua più sicura; Quanto vale l'oro di Federica Brignone? Oltre un milione di euro (in più) tra premi, sponsor e immagine; L’acqua dei fontanelli 1,6 milioni di litri erogati in un anno; Blog | Dai prompt alle canzoni: cosa cambia con Lyria 3 su Gemini. Spiegato in cinque punti.

Un Picasso per 100 euro: con questa lotteria si può vincere un’opera d'arte che vale un milione (volete un biglietto?)L'ultima volta è stata una signora italiana di Ventimiglia ad aggiudicarsi, per 100 euro, un quadro di Picasso. E quest'anno chissà che non possiate essere voi i fortunati. Questa è una strana ... vanityfair.it

Quanto vale l’oro di Federica Brignone? Oltre un milione di euro (in più) tra premi, sponsor e immagineL’oro incide sui bonus contrattuali legati alla vittoria, fa aumentare le entrate dagli sponsor e favorisce rinnovi a condizioni migliori. Il premio Coni vale 180 mila euro ma la maggiore visibilità g ... corriere.it

Mrs. Veggy. . Potrei mangiarne un milione di queste Prugne della California In questa ricetta salata e profumatissima poi stanno proprio bene, grazie alla loro naturale dolcezza e a quella consistenza che le rende super interessanti in bocca, assieme agli altr - facebook.com facebook